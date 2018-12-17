Тагильчанка попросила в подарок у Деда Мороза противогаз

В тексте письма тагильчанка Лариса поясняет, что в Нижнем Тагиле много заводов, из-за которых 300 дней в году она и ее семья задыхается от смога. Также девушка упоминает, что во время выбросов на улицах гуляют дети и женщины с колясками.

Мы уже давно забыли о том, что такое проветривание, потому что, открывая окно, ты запускаешь в дом ядовитый дым, а не проветриваешь помещение,пишет девушка.

Тагильчанка также обращает внимание на то, что из-за экологической обстановки в городе высокий уровень онкологических заболеваний. Девушка предлагает всем в Нижнем Тагиле носить противогазы и просит для себя подарок у Деда Мороза – противогаз четвертого размера.

В разговоре с редакцией TagilCity.ru тагильчанка рассказала, что написать обращение к Деду Морозу было ее идеей.