Держать цены под строгим контролем потребовал полпред УрФО Якушев

Держать цены под строгим контролем потребовал полпред УрФО Якушев
Держать цены под строгим контролем потребовал полпред УрФО Якушев
Сегодня, 12:05ЭкономикаФото: 1MI
Под строгий контроль стоимость продуктов должны взять уральские регионы в условиях санкций. А контрольные органы должны пресекать завышение стоимости.

Такое поручение дал полпред в УрФО Владимир Якушев в ходе оперативного заседания. Он добавил, что в особенности это касается товаров первой необходимости.

Полпред поручил федеральным инспекторам организовать совместную работу ФАС и прокуратуры по вопросам цен. Органы также должны мониторить ситуацию и пресекать нарушения.

Напомним, из-за спецоперации России на Украине, которая стартовала 24 февраля, страны Запада ввели ряд санкций против страны. В результате стоимость доллара выросла до исторического максимума.

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ДНР и ЛНРЦены
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