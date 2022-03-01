Держать цены под строгим контролем потребовал полпред УрФО Якушев

Такое поручение дал полпред в УрФО Владимир Якушев в ходе оперативного заседания. Он добавил, что в особенности это касается товаров первой необходимости.
Полпред поручил федеральным инспекторам организовать совместную работу ФАС и прокуратуры по вопросам цен. Органы также должны мониторить ситуацию и пресекать нарушения.
Напомним, из-за спецоперации России на Украине, которая стартовала 24 февраля, страны Запада ввели ряд санкций против страны. В результате стоимость доллара выросла до исторического максимума.