Клиенты уральского банка «Нейва» из-за ситуации на Украине обратились к главе ЦБ

Клиенты уральского банка «Нейва» из-за ситуации на Украине обратились к главе ЦБ

Клиенты уральского банка «Нейва» из-за ситуации на Украине обратились к главе ЦБ

Сегодня, 15:56
Экономика
Фото: Kremlin.ru

Клиенты банка «Нейва» надеются на помощь главы Центробанка

Составители адресованного главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной коллективного письма — клиенты закрывшегося в Екатеринбурге банка «Нейва».

Этот банк расположен в Екатеринбурге. С прошлого года по решению Центробанка он был лишен лицензии, и сегодня все идет к тому, что ликвидация обернется банкротством.

Кредиторам нужны гарантии безопасности капиталовложений. В своем письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной они просят срочно вмешаться и выкупить по балансовой стоимости облигации федерального займа, которые остались в ведении «Нейвы».

Таковых у банка- банкрота на данный момент более 1,5 миллиона штук. Номинал каждой ОФЗ составляет 1000 рублей. Сроки выпуска и погашения разнятся.

Стоимость ценных бумаг продолжает снижаться, отмечает ЕАН. Аналитики это связывают с военной операцией на Украине и введенными Евросоюзом санкциями в отношении банковского сектора Российской Федерации.

Сюжеты:
Екатеринбург
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