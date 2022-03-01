Клиенты уральского банка «Нейва» из-за ситуации на Украине обратились к главе ЦБ

Этот банк расположен в Екатеринбурге. С прошлого года по решению Центробанка он был лишен лицензии, и сегодня все идет к тому, что ликвидация обернется банкротством.
Кредиторам нужны гарантии безопасности капиталовложений. В своем письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной они просят срочно вмешаться и выкупить по балансовой стоимости облигации федерального займа, которые остались в ведении «Нейвы».
Таковых у банка- банкрота на данный момент более 1,5 миллиона штук. Номинал каждой ОФЗ составляет 1000 рублей. Сроки выпуска и погашения разнятся.
Стоимость ценных бумаг продолжает снижаться, отмечает ЕАН. Аналитики это связывают с военной операцией на Украине и введенными Евросоюзом санкциями в отношении банковского сектора Российской Федерации.