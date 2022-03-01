Премьер Мишустин заявил о принятии ряда мер по поддержке российской экономики

Михаил Мишустин в обращении к своим замам сказал, что ситуацию необходимо мониторить в реальном времени, оперативно реагировать на изменения и действовать активно, сообщает «Интерфакс». Также, по словам премьера, будет действовать и аппарат правительства, министерства и ведомства как на федеральном, так и на региональных уровнях.