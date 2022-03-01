Премьер Мишустин заявил о принятии ряда мер по поддержке российской экономики

Премьер Мишустин заявил о принятии ряда мер по поддержке российской экономики
Премьер Мишустин заявил о принятии ряда мер по поддержке российской экономики
Сегодня, 16:23ЭкономикаФото: скриншот совещания правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности властей к нарастающему санкционному давлению на страну.

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами 28 февраля. По словам премьера, данные шаги США, Евросоюза и ряда других стран были ожидаемы, и руководство страны к ним готовилось.

Какие бы причины не назывались публично, их главная цель нанести урон по тем или иным направлениям,подчеркнул Мишустин.

Глава правительства РФ отметил, что власти готовились к такому развитию событий и принимали целый ряд решений для смягчения санкционных последствий для экономики и людей как в части движения финансовых средств, так и в части замещения импортных комплектующих.

Михаил Мишустин в обращении к своим замам сказал, что ситуацию необходимо мониторить в реальном времени, оперативно реагировать на изменения и действовать активно, сообщает «Интерфакс». Также, по словам премьера, будет действовать и аппарат правительства, министерства и ведомства как на федеральном, так и на региональных уровнях.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
Материалы по теме:
экономикасанкцииМихаил МишустинДНР и ЛНР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы