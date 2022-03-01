Премьер Мишустин заявил о принятии ряда мер по поддержке российской экономики

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами 28 февраля. По словам премьера, данные шаги США, Евросоюза и ряда других стран были ожидаемы, и руководство страны к ним готовилось.
Какие бы причины не назывались публично, их главная цель нанести урон по тем или иным направлениям,подчеркнул Мишустин.
Глава правительства РФ отметил, что власти готовились к такому развитию событий и принимали целый ряд решений для смягчения санкционных последствий для экономики и людей как в части движения финансовых средств, так и в части замещения импортных комплектующих.
Михаил Мишустин в обращении к своим замам сказал, что ситуацию необходимо мониторить в реальном времени, оперативно реагировать на изменения и действовать активно, сообщает «Интерфакс». Также, по словам премьера, будет действовать и аппарат правительства, министерства и ведомства как на федеральном, так и на региональных уровнях.