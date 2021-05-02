Под программу КРТ попадет 12% застроек в Екатеринбурге

В столице Урала стартовали общественные обсуждения по КРТ. Они пройдут до 30 мая. Под программу попадет почти 1,1 тысячи гектаров земли с жилыми постройками и почти 600 гектаров земель промышленной зоны. Это 12% от общей площади застроек Екатеринбурга, пишет 66.ru.
В КРТ включат строения и участки 18 районов города. На этих территориях проживают 84,9 тысячи граждан. В список предприятий вошли 20 организаций.
В первую очередь программу будет направлена на районы Завокзальный, Западный, Юго-западный, Втузгородок, Уктус Левобережный и Уралмаш.
Напомним, 29 апреля сообщалось, как свердловской правительство утвердило ряд критериев территорий, попадающих под КРТ. Включат в проект дома, где не более трех этажей, стены и перекрытия из дерева, здание введено в эксплуатация до 1970 года. В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тысячи подобных строений, по данным Фонда капремонта Свердловской области.