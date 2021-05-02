Под программу КРТ попадет 12% застроек в Екатеринбурге

Напомним, 29 апреля сообщалось, как свердловской правительство утвердило ряд критериев территорий, попадающих под КРТ. Включат в проект дома, где не более трех этажей, стены и перекрытия из дерева, здание введено в эксплуатация до 1970 года. В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тысячи подобных строений, по данным Фонда капремонта Свердловской области.