Продукты продолжают дорожать в Свердловской области

Из овощей больше всего в цене поднялись огурцы — до 191,66 рубля (+6,07%), килограмм капусты обходился покупателям в 59,6 рубля (+3,33%). Также подорожали лук до 28,43 рубля (+2,19%) и помидоры до 181,44 рубля (+1,61%).