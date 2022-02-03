Продукты продолжают дорожать в Свердловской области

Продукты продолжают дорожать в Свердловской области
Продукты продолжают дорожать в Свердловской области
Сегодня, 14:05ЭкономикаФото: 1MI
Очередное поднятие цен на основные продукты за неделю с 21 по 28 января зафиксировал в регионе Свердловскстат.

Из овощей больше всего в цене поднялись огурцы — до 191,66 рубля (+6,07%), килограмм капусты обходился покупателям в 59,6 рубля (+3,33%). Также подорожали лук до 28,43 рубля (+2,19%) и помидоры до 181,44 рубля (+1,61%).

Литр молока стоил в среднем 58,52 рубля (+0,84%), десяток яиц — 81 рубль (+0,86%), килограмм курицы — 173,44 рубля (+0,27%).

Также, согласно данным статистики, подорожало детское питание (овощные и мясные консервы, сухие молочные смеси), говядина и свинина, сливочное масло и маргарин, мука, хлеб, гречка и макароны.

Небольшое снижение цен зафиксировано на соль, свеклу, картофель и вермишель.

Напомним, за год в Свердловской области капуста подорожала на 121%.

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