1,7 млн задолжал тагильский «Уралстроймонтаж» по строительным подрядам ЕВРАЗ НТМК

1,7 млн задолжал тагильский «Уралстроймонтаж» по строительным подрядам ЕВРАЗ НТМК
1,7 млн задолжал тагильский «Уралстроймонтаж» по строительным подрядам ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 19:13ЭкономикаФото: 1MI
Иск о взыскании 1,7 миллиона рублей с тагильского УСМ подал в Арбитражный суд Свердловской области ЕВРАЗ НТМК.

НТМК подал иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда. Также комбинат требует у «Уралстроймонтажа» устранить недостатки. Предварительное заседание назначено на 19 апреля 2022 года. Ответчик должен предоставить отзыв на исковое заявление в срок до 25 марта.

ООО «Уралстроймонтаж» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2004 году, директором является Алексей Голященко. На сегодняшний день компания является подрядчиком по ремонту путепровода на улице Циолковского.

Напомним, «Уралстроймонтаж» оспаривает решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта по строительству дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. С заявлением о банкротстве тагильской организации собирается обратиться в суд АО «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга. Также счета УСМ заблокированы из-за долга по налогам в сумме более 128,7 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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