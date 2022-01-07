1,7 млн задолжал тагильский «Уралстроймонтаж» по строительным подрядам ЕВРАЗ НТМК

Напомним, «Уралстроймонтаж» оспаривает решение о внесении в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта по строительству дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле. С заявлением о банкротстве тагильской организации собирается обратиться в суд АО «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга. Также счета УСМ заблокированы из-за долга по налогам в сумме более 128,7 миллиона рублей.