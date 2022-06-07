О доходах за 2021 год отчитались заместители главы Нижнего Тагила

Появились сведения о задекларированных доходах заместителей главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и управляющего делами администрации. Больше всего за 2021 год получил Валерий Суров — 2,25 млн, на втором месте оказался Алексей Бурдилов — 1,99 млн, замыкает тройку лидеров по доходам Егор Копысов — 1,95 млн.

Больше всего дохода получил замглавы по социальной политике Валерий Суров — 2,25 миллиона рублей. Также чиновник владеет земельным участком площадью 2,2 тысячи м², квартирой (39,2 м²) и дачей (21,3 м²). Помимо этого у Валерия Сурова есть Nissan X-Trail и гаражный бокс в пользовании (28 м²). Супруга заместителя задекларировала за 2021 год доход в 950 тысяч рублей. Также она является владелицей земельного участка площадью 1,06 тысячи м², жилого дома площадью 272,6 м² и автомобиля Renault Кaptur. Фото: Тагильский рабочий На втором месте по полученным доходам оказался замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, он получил за год 1,99 миллиона рублей. У него есть 1/5 доля квартиры площадью 175,6 м² и гаражный бокс в пользовании (30 м²). Помимо этого, у Алексея Бурдилова имеется автомобиль Volkswagen 2Н Amarok и лодка с мотором. У супруги чиновника за 2021 год не было дохода, однако она является владелицей 1/5 доли квартиры (175,6 м²), земельного участка (496 м²), садового дома (18,9 м²) и гаражного бокса (42 м²). В пользовании у тагильчанки овощная ячейка (5 м²). У несовершеннолетнего ребенка супружеской пары в пользовании квартира площадью 175,6 м². Фото: Тагильский рабочий Замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в прошлом году получил 1,95 миллиона рублей. На него зарегистрирован земельный участок площадью 508 м². В пользовании у чиновника квартира (89 м²) и жилой дом (22,8 м²). Фото: Тагильский рабочий Первый замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин задекларировал доход в 1,93 миллиона рублей. Он владеет автомобилем Toyota Highlander, земельным участком (1,06 тысячи м2), жилым домом (70,3 м²), гаражным боксом (30,9 м²), а также совместно с супругой квартирой (46,2 м²). В пользовании у чиновника жилой дом (220 м²) и земельный участок (1,03 тысячи м²). У супруги Вячеслава Горячкина есть жилой дом (220 м²), земельный участок (1,03 тысячи м²) и две иномарки: Toyota RAV4 и Infiniti QX50. Она указала доход в сумме 16 тысяч рублей. Фото: Тагильский рабочий Управляющая делами администрации Мария Ивушкина за 2021 год получила доходов на сумму 1,17 миллиона рублей. На нее зарегистрированы индивидуальная квартира (40,8 м²) и совместная квартира с супругом (100,1 м²). Помимо этого, в пользовании у чиновницы третья квартира (67,8 м²). Муж Марии Ивушкиной задекларировал доход в 2,32 миллиона рублей. Он владеет ½ доли квартиры (50,4 м²), гаражным боксом (17,55 м²) и автомобилем Audi A4. У несовершеннолетнего ребенка супругов в пользовании две квартиры (67,8 м² и 101,1 м²). Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, доход главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева за 2021 год составил 2,13 миллиона рублей. Градоначальник владеет двумя земельными участками, жилым домом и автомобилем Toyota Land Cruiser 200. 2,13 млн рублей составил доход мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2021 году

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