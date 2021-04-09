Мэрия подала в суд новый иск на строителя моста через Тагильский пруд

Мэрия Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «Альмакоргруп». Ранее компания уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушения условий муниципального контракта.

Истцом выступает «Служба заказчика городского хозяйства». К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб». В определении суда сказано, что дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства. Иск был подан 30 марта 2021. Администрация взыскивает с московской компании 400 тысяч рублей в качестве штрафа. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что иск связан с несвоевременным выполнением предписаний заказчика. В свое время по предписаниям были вынесены штрафы, но подрядчик не оплачивает их. Предписания касаются технической документации: своевременного предоставления плана ведения работ в зимний период, проекта производства работ на обустройство системы канализации и других объектов инфраструктуры моста, расчистки снега на объекте, рассказали в пресс-службе. Напомним, тендер на возведение моста через Тагильский пруд выиграла компания «Альмакоргруп». Однако она передала большую часть работ субподрядчикам. Строительство перехода обойдется городу в 3,98 миллиарда рублей.

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