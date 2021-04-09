Мэрия подала в суд новый иск на строителя моста через Тагильский пруд

Мэрия подала в суд новый иск на строителя моста через Тагильский пруд
Сегодня, 15:02ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Мэрия Нижнего Тагила обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «Альмакоргруп». Ранее компания уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушения условий муниципального контракта.

Истцом выступает «Служба заказчика городского хозяйства». К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб».

В определении суда сказано, что дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Иск был подан 30 марта 2021. Администрация взыскивает с московской компании 400 тысяч рублей в качестве штрафа.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что иск связан с несвоевременным выполнением предписаний заказчика.

В свое время по предписаниям были вынесены штрафы, но подрядчик не оплачивает их. Предписания касаются технической документации: своевременного предоставления плана ведения работ в зимний период, проекта производства работ на обустройство системы канализации и других объектов инфраструктуры моста, расчистки снега на объекте, рассказали в пресс-службе.

Напомним, тендер на возведение моста через Тагильский пруд выиграла компания «Альмакоргруп». Однако она передала большую часть работ субподрядчикам. Строительство перехода обойдется городу в 3,98 миллиарда рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судмэриятагильский прудНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы