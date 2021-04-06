УСМ задерживает начало реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Напомним, для движения транспорта мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируют перекрыть с 11 мая. До этого «Уралстроймонтаж» будет проводить работы без перекрытия путепровода. Однако в администрации города предупредили подрядчика, что не дадут закрыть движение 11 мая, если техника и все необходимое для работ будет не готово.