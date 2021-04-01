График электричек для садоводов не изменится при ремонте моста в Нижнем Тагиле

Движение электричек в дневное время не будет перекрываться. Об этом заявил главный инженер Нижнетагилькой станции РЖД Артем Кокорин на совещании ведомств и дорожных подрядчиков с мэрией Нижнего Тагила.

Сюжет Мост на Циолковского