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Маршруты автобусов из-за перекрытия моста на Циолковского изменятся в Нижнем Тагиле

1 апреля 2021, 08:38
Фото: TagilCity.ru
Из-за закрытия на ремонт моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. Окончательное решение еще не принято, чиновникам еще предстоит диалог с перевозчиками.

В четверг 1 апреля на совещании по закрытию на ремонт моста на улице Циолковского представитель тагильских перевозчиков предложил рассмотреть вариант выделенной полосы для общественного транспорта на улицах Индустриальная и Фестивальная.

Если мы поедем в общей полосе, мы не соблюдем расписания и нарушим все графики однозначно, заявил он.

По его словам, если делать площадки для пересадки пассажиров в середине маршрута, то тагильчанам придется платить за проезд дважды.

Мы предлагаем разворот на улице Фестивальной. Остальной трафик движения тоже там разворот делать будет, пояснил представитель.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил нарисовать схемы и отдельно провести собрание по поводу организации движения общественного транспорта. Также глава отметил, что решен вопрос о перехватывающей парковке на улице Индустриальная. Чиновники лично побывали на местности, чтобы продумать решение.

Проехали и прошли ногами вниз от моста до улицы Индустриальная все, кто задействован в данном вопросе, включая сотрудников ГИБДД, отметил глава города.

Владислав Пинав сказал, что места для парковок и разворотов определены. Как только позволят погодные условия, начнется их оборудование для безопасного движения общественного транспорта и пассажиров. Может потребоваться дополнительная подсыпка и установка дорожных знаков.

Напомним, официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила назначено 11 мая, с 5 апреля работы будут проводиться без закрытия движения транспорта.

Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле названо 11 мая
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Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле названо 11 мая
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