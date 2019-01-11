«Рефтинская птицефабрика» в Свердловской области заплатит 9,5 млн рублей за охрану

Какие объекты и в течение какого времени предстоит охранять исполнителю – неизвестно, так как закупка была совершена у единственного поставщика и конкурсный отбор не проводился. Начальная стоимость контракта составляла 8 млн рублей, однако позже была поднята до 9,5 млн рублей.

Зарегистрированное в Екатеринбурге ООО «Вектор» не имеет иных официально обозначенных контрактов на оказание охранных услуг, кроме договоров с «Рефтинской птицефабрикой». Так, в 2017 году предприятие оказало птицефабрике охранные услуги на 1,7 млн рублей, а в 2018 году – на 3,4 млн рублей. Владельцами являются Александр Гуров и Андрей Ланин.

«Рефтинская птицефабрика» возглавила топ предприятий АПК Свердловской области по выручке в 2017 году, доход компании составил более 5 млрд рублей. При этом компания возглавила список предприятий АПК по убыткам (-500 млн рублей).