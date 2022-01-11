Проверку в Свердловском онкодиспансере начал Минфин из-за ошибок в госзакупках

Проверку в Свердловском онкодиспансере начал Минфин из-за ошибок в госзакупках
Проверку в Свердловском онкодиспансере начал Минфин из-за ошибок в госзакупках
Сегодня, 16:49ЭкономикаФото: 1MI
Внеплановая проверка Министерства финансов Свердловской области начата в областном онкологическом диспансере. Причиной стали регулярные ошибки в госзакупках.

Самой частой претензией являются нарушения в обосновании максимальной стоимости договора при закупке. В частности, с нарушениями были приобретены томограф, коагулятор, УЗИ-аппарат и другое оборудование. Также медучреждение принимало оборудование с ошибками в документах.

Отмечается, что касается это зарубежного оборудования, которое может стоит десятки миллионов рублей, пишет ЕАН.

Кроме того, ревизорами зафиксирован прием товара с гарантией менее 12 месяцев при положенных 24.

Напомним, ранее минфин уже находил нарушения в онкодиспансере. В частности при ремонте фасада и помещений больницы. В 2020 году диспансером был заключен договор с ООО «ДСК «Строймеханизация». Через два года работы так и не были выполнены. В адрес подрядчика направлялись претензии, но штрафные санкции применены не были.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроверкагосзакупки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы