Проверку в Свердловском онкодиспансере начал Минфин из-за ошибок в госзакупках

Напомним, ранее минфин уже находил нарушения в онкодиспансере. В частности при ремонте фасада и помещений больницы. В 2020 году диспансером был заключен договор с ООО «ДСК «Строймеханизация». Через два года работы так и не были выполнены. В адрес подрядчика направлялись претензии, но штрафные санкции применены не были.