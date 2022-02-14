Шесть детей-сирот получат новые квартиры в Нижнем Тагиле

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 21 февраля этого года. Согласно документам, застройщик должен предоставить шесть квартир площадью не менее 33 кв. м. Помещения должно быть готовы для проживания: в комнатах сделан ремонт, вставлены пластиковые окна и межкомнатные двери, присутствует необходимая мебель. Также должны быть проведены сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
В эксплуатацию жилой дом должен быть сдан не позднее 30 июня 2022 года, а передать ключи от квартиры инвестору застройщик должен не позднее 45 дней с даты ввода МКД в эксплуатацию.