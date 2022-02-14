В 2,7 раза подорожала капуста за год в Свердловской области

На этот продукт Свердловскстат зафиксировал самое большое подорожание. За капустой следуют картофель, за год цена на него увеличилась на 49,54% (до 46,29 рублей), и морковь, она подорожала на 36,61% (до 46,19 рублей).
В среднем литр молока в январе 2022 года свердловчанам обходился в 58,52 рубля (+14,06%), десяток яиц стоил в магазине 81 рубль (+14,56%), а килограмм курицы — 173,44 рубля (+19,32%).
Также подорожали мясо и рыба, сахар, хлеб, гречка и макароны. Небольшое снижение цены на социально значимые продукты первой необходимости за год зафиксировано лишь на пшено и яблоки.
Напомним, за год с декабря 2020 по декабрь 2021 года капуста подорожала на 121%. Еженедельно цена на этот продукт возрастает в Свердловской области.