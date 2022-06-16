Овощи и водка стали дешевле в Свердловской области

Овощи и водка стали дешевле в Свердловской области
Овощи и водка стали дешевле в Свердловской области
Сегодня, 14:12ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI
Снижение цен на продукты зафиксировал Свердловскстат за неделю с 3 по 10 июня. Однако некоторые позиции прибавили в цене.

За указанный период времени капуста подешевела до 55,21 рубля (-5,54%), морковь стоила 69,84 рубля (-1,92%). Килограмм свеклы в среднем обходился покупателям в 64,75 рубля (+1,66%), лук подорожал до 53,74 рубля (+2,23%), а картофель — до 67,50 рубля (+5,09%).

Молоко свердловчане могли приобрести в магазинах за 63,72 рубля (-0,26%), десяток яиц стоил 78,03 рубля (-1,45%), сахар — 81,92 рубля (-0,92%). Также подешевели водка, мука, свинина, сыр, хлеб, крупы и другие позиции из основной продуктовой корзины.

Сосиски, рыба, подсолнечное масло, соль и яблоки, наоборот, прибавили в цене от 1 до 7%.

Напомним, по статистике за год с мая 2021 по май 2022 года продукты в Свердловской области подорожали до 83%. Больше всего цены выросли на овощи.

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