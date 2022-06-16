Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге
Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге
Сегодня, 18:41ЭкономикаРинат КамалиевФото: 1MI
На пивзаводе нидерландской компании «Heineken» в Екатеринбурге может возобновиться производство пива под брендом «Патра».

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин на Петербургском международном экономическом форуме пообщался с руководством пивоваренного гиганта «Heineken». По его словам, бизнесмены пришли к решению о возобновлении производства пива «Патра», выпускавшегося до 2017 года.

Принадлежащий компании «Heineken» завод в уральской столице является крупнейшим производством голландцев в России и одним из главных налогоплательщиков региона. Пока не ясно, будет ли «Heineken» продавать предприятия в России. На данный момент компания продолжает деятельность в обычном режиме, сообщает Е1.

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