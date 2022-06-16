Возрождение бренда уральского пива анонсировали в Екатеринбурге

Принадлежащий компании «Heineken» завод в уральской столице является крупнейшим производством голландцев в России и одним из главных налогоплательщиков региона. Пока не ясно, будет ли «Heineken» продавать предприятия в России. На данный момент компания продолжает деятельность в обычном режиме, сообщает Е1.