Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле

Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле
Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:05ЭкономикаЕлена ОзероваФото: 1MI
Вслед за автобусами в Нижнем Тагиле проезд подорожает и в трамваях.

В трамваях Нижнего Тагила с 1 июля увеличится цена за проезд, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии.

Стоимость одной поездки достигнет 22 рубля, а для учеников и пожилых граждан — 14 рублей. Проездные на месяц будут стоить 1200 рублей и 1320 рублей — для организаций. Проездной на 15 дней будет стоить в 650 рублей, а на один день — 85 рублей.

Напомним, что в конце прошлого месяца проезд до этой же суммы увеличился на автобусы. По словам перевозчиков, благодаря повышению, они смогут решить ряд трудностей. Именно на них и жаловались местные жители.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
трамвайавтобустагильский трамвайпроезд#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы