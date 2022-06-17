Стоимость проезда в трамваях повысится в Нижнем Тагиле

Стоимость одной поездки достигнет 22 рубля, а для учеников и пожилых граждан — 14 рублей. Проездные на месяц будут стоить 1200 рублей и 1320 рублей — для организаций. Проездной на 15 дней будет стоить в 650 рублей, а на один день — 85 рублей.