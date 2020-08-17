В Свердловской области модернизировали электроподстанцию за 60 миллионов

Новая цифровая система удаленного управления позволит операторам управлять переключением режимов работы подстанции дистанционно. Сокращается время реакции на команды переключаения. Также на порядок уменьшается риск ошибки операторов. Такое оборудование в Свердловской области применяется впервые.