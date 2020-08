В Свердловской области модернизировали электроподстанцию за 60 миллионов

Подстанция «Анна» в Сухом Логе была модернизирована для обеспечения более эффективного удалённого управления, пишет пресс-служба ОАО «МРСК-Урала».

Высоковольтная электроподстанция снабжает электроэнергией крупнейший в области цементный завод «Сухоложскцемент». По данным Znak, на модернизацию было выделено около 60 миллионов рублей. Новая цифровая система удаленного управления позволит операторам управлять переключением режимов работы подстанции дистанционно. Сокращается время реакции на команды переключаения. Также на порядок уменьшается риск ошибки операторов. Такое оборудование в Свердловской области применяется впервые. Внедрение проекта происходит в рамках программы «Цифровая трансформация 2030». В ближайшие годы планируется внедрение таких систем еще на пяти объектах Свердловской области. Также в регионе планируется строительство нескольких солнечных подстанций. В Свердловской области появятся первые солнечные электростанции

