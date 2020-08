В Свердловской области появятся первые солнечные электростанции

В Свердловской области в ближайшие несколько лет планируется построить новые солнечные электростанции. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, сообщает «Уралинформбюро».

По словам замминистра, заявки потенциальных инвесторов уже прошли конкурсный отбор и были включены в утвержденную региональную схему развития электроэнергетики. Кроме того, была получена поддержка регионального правительства и экспертов, а также уральских производителей оборудования. Специалисты отмечают, что использование на солнечных электростанциях высокоэффективных фотоэлектрических ячеек и мощных модулей-накопителей позволяет получить высокий КПД даже при неблагоприятных погодных условиях и низком уровне освещенности. По плану, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе, рассказал Игорь Чикризов. По данным МинЖКХ, затраты частных инвесторов составят порядка 2,8 миллиардов рублей на три электростанции. Для обслуживания объектов будет создано 20 высокотехнологичных рабочих мест. Чикризов добавил, что число солнечных электростанций планируется увеличить до 28. Это позволит увеличить генерирующие мощности региона на 137 мегаватт. Общий объем инвестиции, по прогнозам, составит 11 миллиардов рублей.

