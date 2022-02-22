Курс евро взлетел до 91 рубля на фоне военного конфликта в Донбассе

На момент открытия сессии сегодня утром евро торговался по 90,2 рубля. В сообщении МосБиржи отмечено, что накануне за евро давали 88,1 рубля.
Напомним, речь идет о рекордной отметке, начиная с середины весны минувшего года. Ранее национальная валюта РФ была признана наиболее нестабильной в мире. Волатильность рубля составляет на данный момент 33,97 процента.
Рубль обвалился на фоне информации об обострении вооруженного противостояния на территории Донбасса. Накануне вечером Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Прежде чем подписать соответствующие документы, президент России отметил, что решение назрело давно.
Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил недовольство и подчеркнул, что границы возглавляемой им страны останутся неизменными.