Курс евро взлетел до 91 рубля на фоне военного конфликта в Донбассе

Евро подскочил до 91 рубля из-за обострения обстановки в Донбассе

По состоянию на утро вторника, 22 февраля, единая валюта Европы подорожала сразу на 98 копеек, достигнув 91 рубля. Об этом проинформировала Московская торговая биржа.

На момент открытия сессии сегодня утром евро торговался по 90,2 рубля. В сообщении МосБиржи отмечено, что накануне за евро давали 88,1 рубля. Напомним, речь идет о рекордной отметке, начиная с середины весны минувшего года. Ранее национальная валюта РФ была признана наиболее нестабильной в мире. Волатильность рубля составляет на данный момент 33,97 процента. Рубль обвалился на фоне информации об обострении вооруженного противостояния на территории Донбасса. Накануне вечером Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Прежде чем подписать соответствующие документы, президент России отметил, что решение назрело давно. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил недовольство и подчеркнул, что границы возглавляемой им страны останутся неизменными.

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