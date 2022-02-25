Карты попавших под санкции банков России перестанут работать с Apple Pay и Google Pay

Карты попавших под санкции банков России перестанут работать с Apple Pay и Google Pay
Карты попавших под санкции банков России перестанут работать с Apple Pay и Google Pay
Сегодня, 16:39ЭкономикаФото: pixabay.com
Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с банковскими картами, попавших под санкции кредитных учреждений, сообщает ЦБ РФ.

Под ограничениями на данный момент находятся ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. При этом все выпущенные карты продолжат работать на всей территории России без ограничений, заявляют в ЦБ.

Средства клиентов, находящиеся на привязанных к картам счетам, остаются полностью доступными. При этом за границей оплачивать покупки будет нельзя. Это касается и оплаты в зарубежных интернет-магазинах, агрегаторах услуг и так далее.

В ВТБ ранее сообщали, что рекомендуется пользоваться для оплаты банковскими картами. При этом операции останутся доступными. Об этом говорят и другие учреждения.

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ДНР и ЛНР
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