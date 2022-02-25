Тагильский УСМ собирается банкротить компания из Екатеринбурга

16 февраля АО «Сталепромышленная компания» разместило уведомление на «Федресурсе» о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Уралстроймонтаж» в связи с наличием у компании признаков, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно п. 2 ст. 6 данного закона, производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику-юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300 тысяч рублей.
На данный момент в отношении УСМ рассматривается 15 дел в судах с требованиями на сумму более 127 миллионов рублей. Также у компании имеется задолженность по исполнительным производствам на сумму более 150 миллионов рублей.
Согласно п. 2 ст. 3 юрлицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если они не исполнены им в течение трех месяцев с назначенной даты.
Директором ООО «Уралстроймонтаж» является Алексей Голященко, оно зарегистрировано в 2004 году. Компания занимается строительством дорог. В настоящее время ФНС приостановила операции компании по счетам, предприятие задолжало по налогам и сборам более 128,7 миллиона рублей.
АО «Сталепромышленная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2006 году, возглавляет предприятие Алексей Сухнев. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля металлами. За время работы компания была подрядчиком 866 госконтрактах на сумму 819,2 миллиона рублей.
Алексей Голященко считает информацию о банкротстве своего предприятия ошибкой юристов.
Подать информацию на ресурс может кто угодно и на кого угодно, она будет опубликована без проверки. Основания у «Сталепромышленной компании» подавать на «Уралстроймонтаж» нет. Это ошибка юридической службы СПК, они направили отзыв, рассказал директор тагильской компании редакции TagilCity.ru.
Между тем, 17 февраля 2022 года АО «Сталепромышленная компания» подало иск в арбитражный суд свердловской области о взыскании задолженности в сумме 5,5 миллиона рублей с ООО «Уралстроймонтаж».
Напомним, «Уралстроймонтаж» пытается оспорить в суде внесении в реестр недобросовестных поставщиков. В ФАС обратилась администрация Нижнего Тагила, так как компания не выполнила условия контракта по строительству дорог на Муринских прудах в 2017 году. Сейчас УСМ является подрядчиком по строительству путепровода на улице Циолковского и уже неоднократно нарушал сроки заключенного контракта.