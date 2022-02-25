Тагильский УСМ собирается банкротить компания из Екатеринбурга

Напомним, «Уралстроймонтаж» пытается оспорить в суде внесении в реестр недобросовестных поставщиков. В ФАС обратилась администрация Нижнего Тагила, так как компания не выполнила условия контракта по строительству дорог на Муринских прудах в 2017 году. Сейчас УСМ является подрядчиком по строительству путепровода на улице Циолковского и уже неоднократно нарушал сроки заключенного контракта.