Тагильчане жалуются на нехватку денег в банкоматах и сбоях в работе аппаратов

Напомним, в связи с военной операцией на Украине, российские банки попали под санкции европейских стран и США, в том числе Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и Открытие. Сбербанк добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в Америке. Однако финансовые организации заявили, что ограничений по обслуживанию клиентов в России не предполагается. А вот за рубежом при использовании пластиковых карт могут возникнуть проблемы.