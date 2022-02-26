Тагильчане жалуются на нехватку денег в банкоматах и сбоях в работе аппаратов

Тагильчане жалуются на нехватку денег в банкоматах и сбоях в работе аппаратов
Тагильчане жалуются на нехватку денег в банкоматах и сбоях в работе аппаратов
Сегодня, 16:12ЭкономикаФото: 1MI
На работу банкоматов жалуются жители Нижнего Тагила. В некоторых из них нет денег.

В «Ленте» на ГГМ 25 февраля в банкомате ВТБ была недоступна функция снятия денег, а только пополнение, сообщила подписчица TagilCity.ru.

Также есть нарекания и к работе банкоматов Сбербанка.

25 февраля я хотела снять наличку в Сбербанке для парикмахерской. Банкоматы пустые, пришлось с паспортом снимать. Люди с ума посходили, поделилась с редакцией другая тагильчанка.

26 февраля в банкомате Сбербанка деньги сняла деньги с большим трудом жительница Тагилстроя:

Банкоматы виснут, горячие, греются. Я чек хотела напечатать. В тех что наличку выдают грузит долго, и люди уходят.

Однако другая тагильчанка рассказала, что вечером 25 февраля спокойно сняла необходимую сумму в офисе Сбербанка на Фрунзе.

Никакого ажиотажа и очередей. Работают все банкоматы, деньги в них есть, рассказала подписчица TagilCity.ru.

Также в одной из школ города классный руководитель теперь попросила сдавать деньги за обеды детям наличными из-за сложностей со снятием рублей в банкомате.

Со следующей недели нам предложили сдавать деньги на обеды детей наличными, а не переводить на карту, как раньше. Но если возникают сложности со снятием, то где я должна достать наличку? задается вопросом мама ученика.

Напомним, в связи с военной операцией на Украине, российские банки попали под санкции европейских стран и США, в том числе Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и Открытие. Сбербанк добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в Америке. Однако финансовые организации заявили, что ограничений по обслуживанию клиентов в России не предполагается. А вот за рубежом при использовании пластиковых карт могут возникнуть проблемы.

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Нижний ТагилЭксклюзивДНР и ЛНР
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