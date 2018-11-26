Кто виноват и что делать: почему российские производители не попадают в торговые сети

Что нужно российскому производителю производителю для того, чтобы попасть в торговую сеть? Раздобыть контакты категорийного менеджера. Добиться того, что образцы продукции попали на рассмотрение ассортиментного комитета. Убедить комитет, что этот продукт конкурентоспособен.

Далее, в случае, если все эти условия соблюдены и федеральные сети согласны сотрудничать, производитель должен заплатить им так называемый листинг. Это плата за размещение продукции на полке магазина. Однако она не дает гарантии, что сеть выкупит у производителя продукцию хотя бы на сумму этого листинга.

Редакция TagjlCity.ru в статье «Страх и ненависть в ритейле. Как продукты попадают в торговые сети Нижнего Тагила?» уже приводила пример такого листинга. Чтобы войти в торговую сеть «Мегамарт», собеседники редакции заявляют, что нужно заплатить 175 тысяч рублей за одно наименование, то есть если у производителя 10 наименований, то ему нужно отдать около 2 млн рублей только за вход в торговую сеть.

Далее идет ретро-бонус. Это узаконенная плата сети за выполнение объемов закупок. По закону она не должна превышать 5%, однако и на меньший процент ни одно из торговых сетей не соглашается.

Также в торговых сетях существуют такие понятия, как 100% возвраты товаров, акции, участие в каталогах, маркетинговой активности. В итоге из-за этого производителю не редко приходится дополнительно снижать цены на продукцию на 40-50%, поэтому ему приходится поднимать закупочные цены.

Именно на этом этапе российский картофель проигрывает израильскому, краснодарские помидоры не могут конкурировать с турецкими, сопутствующие товары не предлагаются, если они не сделаны в Китае.

Какова реальная цена продуктов питания? Приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100% торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. Если вы покупаете продукт по цене 500 рублей за килограмм, то знайте, что его отпускная цена 150-190 рублей,рассказала руководитель агропромышленного холдинга Эльвира Агурбаш.

Больше всего прибыли в цепочке от производителя к покупателю получает продавец. Например, сосиски стоимостью 100 рублей. От этой цены примерно 100-120% «накрутила» торговая сеть, соответственно входная цена для сети составляет 50 рублей. В эту сумму входит наценка дистрибьютора не менее 40%. В оставшиеся 30 рублей входит НДС, который с 1 января 2019 года составит 20%, прибыль производитель и реальная себестоимость этих сосисок. Остается сумма в 25 рублей, которая не позволяет сделать эти сосиски из качественных составляющих.

Как пишет издание Udm-info, в Удмуртии сохраняются самые высокие наценки на кондитерские изделия, алкоголь и уникальную продукцию. Минимальные надбавки идут на яйца, овощи и фрукты.

Союзы поставщиков и производителей Торговые сети предъявляют достаточно жесткие требования к своим поставщикам. Это касается и качества продукции, и сроков поставки, и стабильности в объемах. За нарушение любого пункта договора предусмотрены штрафные санкции. Количество таких санкций иногда доходит до ста, поэтому мелкие предприниматели не хотят работать с крупными торговыми сетями.

Также по словам гендиректора компании по производству кормов Федора Мещанкина, в взаимодействия поставщиков и производителей нередко есть коррупционная составляющая. Как рассказал Мещанкин, федеральные сети раз в две недели проводят торги на закупку продукции. Однако победа на этих торгах не гарантирует того, что продукция будет принята. Ее могут забраковать на приемке в распределительных центрах, и поэтому вопрос решается взяткой.

Как федеральные торговые сети «съедают» локальные? Крупные федеральные торговые сети чаще всего вытесняют региональные, то есть те, где продукции местных российских производителей больше. Так в Ижевске существование региональной сети «Вкусный дом», где до 70% всех товаров составляет продукция местных фермеров, находится под угрозой из-за появления супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток».

Ранее по этой же причине в Екатеринбурге ушли с рынка региональные сети «Звездный», «Пикник» и «Семь ключей». Их магазины заменили «Пятерочки».

Сетевые магазины и супермаркеты «съедают» мелкие магазины вокруг. Ведь открытие одного супермаркета уничтожает прочую торговлю в радиусе до 1,5 км.

В Нижнем Тагиле таким примером может быть Алтайский рынок. Собственник сдал часть площади здания магазину «Пятерочка». Из-за этого там стало меньше продавцов с местной продукцией.

Что делать? Руководитель проекта «Фермеры Удмуртии» Евгений Сташков предлагает производителям, которые не могут попасть на полки федеральных ритейлеров, работать с ярмарками выходного дня, фермерскими ярмарками и экорынками. Однако и на таких рынках есть листинг и ретро-бонус.

Ростовский бизнес-омбудсмен Олег Дереза посоветовал производителям объединятся и открывать собственные магазины, сообщает Rostovgazeta. По словам Дерезы, в Ростовской области некоторые крупные производители открывают свои торговые точки и не связываются с сетями.