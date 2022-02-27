Снизить цены на технику в России обещал глава ДНС Дмитрий Алексеев

Снизить цены на технику в России обещал глава ДНС Дмитрий Алексеев
Снизить цены на технику в России обещал глава ДНС Дмитрий Алексеев
Сегодня, 14:55ЭкономикаФото: 1MI
Снижения стоимости на ряд товаров в магазинах ДНС пообещал ее глава Дмитрий Алексеев. Он попросил не устраивать панику.

Многие цены, по словам Алексеева, не были повышены. Он возмутился тем, что СМИ распространяют информацию о поднятии стоимости всех товаров, в то время как стоимость выросла только у некоторых. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

А между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины, написал Алексеев.

Фото:канал Дмитрия Алексеева в Telegram

Напомним, накануне 26 февраля стало известно о повышении стоимости техники в магазинах ДНС по причине увеличения курса доллара из-за ситуации на Украине. В связи с этим ФАС начала проверку обоснованности такого решения.

В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен, говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве отметили, что организации был направлен запрос, а также предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушить закон о защите конкуренции. Такие публичные заявления могут быть восприняты другими как руководство к действию и необоснованному повышению цен, считают в ФАС.

Сюжеты:
ЦеныДНР и ЛНР
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