Снизить цены на технику в России обещал глава ДНС Дмитрий Алексеев

Многие цены, по словам Алексеева, не были повышены. Он возмутился тем, что СМИ распространяют информацию о поднятии стоимости всех товаров, в то время как стоимость выросла только у некоторых. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
А между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины, написал Алексеев.
Напомним, накануне 26 февраля стало известно о повышении стоимости техники в магазинах ДНС по причине увеличения курса доллара из-за ситуации на Украине. В связи с этим ФАС начала проверку обоснованности такого решения.
В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен, говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве отметили, что организации был направлен запрос, а также предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушить закон о защите конкуренции. Такие публичные заявления могут быть восприняты другими как руководство к действию и необоснованному повышению цен, считают в ФАС.