Ключевую ставку до 20% повысил Центробанк России

Ключевую ставку до 20% повысил Центробанк России
Ключевую ставку до 20% повысил Центробанк России
Сегодня, 11:57ЭкономикаФото: 1MI
Решение о повышении ключевой ставки до 20% принял ЦБ РФ. Об этом пресс-служба заявила в официальном релизе.

Сразу после этого сайт регулятора перестал открываться.

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, сообщили в ЦБ.

Напомним, сегодня 28 февраля в отношении ЦБ РФ Евросоюз ввел новые санкции. В связи с этим регулятор сделал послабления по кредитам. Стоимость одного доллара превысила 100 рублей. Валютные биржи и фондовые рынки приостановили торги.

Сюжеты:
ЦеныДНР и ЛНР
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