Послабления по кредитам сделал ЦБ РФ после ввода санкций

Дополнительные возможности для банков в плане послабления кредитов сделал ЦБ РФ. Это произошло после того, как ЕС ввел новые санкции.

Так, до 31 декабря 2022 года банки получили возможности не ухудшать оценку финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам независимо от положения заемщика. Однако возможно это только при условии, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 18 февраля 2022 года из-за действия санкций, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Также банки получили возможности для находящегося на балансе имущества и расчета резервов на случай потерь по ссудам, а также использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года. Отмечается, что с 28 февраля 2022 года накопленный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотекам (на 1 февраля 2022 года — 733 миллиарда рублей) распускается. Мера будет действовать бессрочно. Еврокомиссия ввела санкции в отношении активов Центробанка России

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