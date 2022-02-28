Путин поручил сохранить указанные в договорах россиян кредитные ставки

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах после того, как ключевая ставка ЦБ поднялась до 20%.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что финансовая и экономическая системы из-за введенных санкций сталкиваются с нестандартной ситуацией, поэтому решения Центробанка также будут нестандартными. По ее словам, новые ограничения не дают Банку России использовать резервы. Несмотря на это, выдача ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будет смягчена. Кроме того, все российские банки продолжат выполнять финансовые обязательства перед своими клиентами, внутри страны продолжают работать карты международных платежных систем. Эльвира Набиуллина отметила, что SWIFT сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу финансовой инфраструктуры. Напомним, 28 февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% для того, чтобы увеличить депозитных ставки до уровней, необходимых для компенсации девальвационных и инфляционных рисков из-за введенных санкций иностранных государств. Ключевую ставку до 20% повысил Центробанк России

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