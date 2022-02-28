Путин поручил сохранить указанные в договорах россиян кредитные ставки

Путин поручил сохранить указанные в договорах россиян кредитные ставки
Путин поручил сохранить указанные в договорах россиян кредитные ставки
Сегодня, 18:52ЭкономикаФото: страница Владимира Путина в Instagram
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах после того, как ключевая ставка ЦБ поднялась до 20%.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что финансовая и экономическая системы из-за введенных санкций сталкиваются с нестандартной ситуацией, поэтому решения Центробанка также будут нестандартными.

По ее словам, новые ограничения не дают Банку России использовать резервы. Несмотря на это, выдача ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будет смягчена. Кроме того, все российские банки продолжат выполнять финансовые обязательства перед своими клиентами, внутри страны продолжают работать карты международных платежных систем.

Эльвира Набиуллина отметила, что SWIFT сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу финансовой инфраструктуры.

Напомним, 28 февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20% для того, чтобы увеличить депозитных ставки до уровней, необходимых для компенсации девальвационных и инфляционных рисков из-за введенных санкций иностранных государств.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
Материалы по теме:
РоссияЦБ РФкредитыставкиДНР и ЛНР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы