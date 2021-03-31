Агрокомплекс за 1 млрд рублей построят под Нижним Тагилом

Агрокомплекс за 1 млрд рублей построят под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:02ЭкономикаФото: pixabay.com
К 2024 году молочный агрокомплекс за 1 млрд рублей построят под Нижним Тагилом. Инициатором и инвестором строительства выступает бывший депутат ЗакСО Анатолий Павлов.

Молочный комплекс на 2800 голов дойного стада должен появиться в Пригородном районе к 2024 году. Как рассказал РБК Екатеринбург экс-депутат регионального Законодательного собрания Анатолий Павлов, земли под новый проект частично выкуплены, и на них уже построены зерносушилки и элеваторы.

Чтобы построить ангары для дойного стада необходимо около 300 млн рублей. Также коровам необходимы корма, для выращивания которых нужны поля площадью не менее 10 тысяч гектаров.

В этом году инвестор намерен оформить право собственности на участки, а уже в следующем году начать обрабатывать земли.

Как сообщил изданию Павлов, строительство будет финансироваться из личных средств.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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