Как Нижний Тагил отметит День Победы в режиме самоизоляции
В этом году в России отметят 75-летие Великой Победы. Однако из-за режима самоизоляции не будет привычных торжественных парадов, салютов и гуляний. Для того, чтобы не утратить атмосферу праздника и почтить память героев войны, многие мероприятия перенесли на виртуальные площадки. Не исключением стал и Нижний Тагил.
Новый молодежный театр подготовил проект «Актёры войны», который знакомит зрителей с воспоминаниями известных актеров, прошедших войну. Тагильчане уже могли познакомиться с фрагментами биографий Иннокентия Смоктуновского, Валентина Гафта, Зиновия Гердта, Владимира Этуша.
На сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила размещен ряд публикаций, которые посвящены памятникам войны и улицам, названным в честь героев Советского Союза.
Нижнетагильский театр кукол на странице во «ВКонтакте» проводит серию мастер-классов с поделками на тему Дня Победы. Также театр кукол совместно с детскими художественными студиями «Цветные сны», «Красная ворона» и художественными школами № 1, № 2 открыл интернет-выставку рисунков «Дети о Победе». Еще одним проектом театра кукол стали «Голоса Победы», в котором актеры читают стихи и художественные произведения о войне.
Школы также не остаются в стороне от празднования Дня Победы. Так, лицей № 39 объявил конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», видео победителей разместят на странице лицея во «ВКонтакте». Школа № 100 рассказывает о героях войны на странице в соцсети и публикует видео дистанционного поэтического фестиваля.
Нижнетагильская филармония предлагает стать участниками викторины «Салют Победы». Музыканты играют фрагмент какого-либо произведения, связанного с праздником, а зрителям нужно его отгадать.
В Нижнем Тагиле стартовала акция «Окна Победы». С 1 по 9 мая нужно украсить окна своих квартир и домов символами Великой Победы. Таким способом в городе создается праздничная атмосфера.
На сайте МАДОУ д/с «Детство» размещены видео ролики, в которых дошколята рассказывают о ветеранах в своей семье, читают стихи и поют песни о войне.
Городской дворец молодёжи также предложил отпраздновать 9 Мая онлайн. Здесь и танцевальный, и песенный флешмобы, стихи о войне, мастер-классы. Также тагильчанам предлагается поучаствовать во флешмобе «Память в наших сердцах», опубликовав на своих страницах в соцсетях слова благодарности тем, кто защищал Родину или работал в тылу. Еще можно опубликовать фотографии на предложенные темы.
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Встречаемся на ПАРАДЕ ПОБЕДЫ ВСЕ ВМЕСТЕ 9 МАЯ в социальных сетях! И обязательно встретимся на площадях и проспектах РОССИИ!!! Просто немного позже… В канун ВЕЛИКОГО Дня Победы «Городской Дворец молодёжи» объявляет НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ПОБЕДА С НАМИ!» Для этого присоединяйтесь к нашим онлайн-акциям и флешмобам!!! Подробнее... https://www.gdmnt.ru/news/5633/
Публикация от Дворец Молодежи (@dvoretsmolodezhint)
16 мая в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев», которая также посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На виртуальных площадках сотрудники музеев подготовили целое разнообразие мероприятий: викторины, мастер-классы, концерты лекции и, конечно же, экскурсии.
9 мая традиционно пройдет акция «Бессмертный полк». В этом году она состоится в режиме онлайн. Все праздничные дни в телеэфире, социальных сетях и на светодиодном экране на Театральной площади будут транслироваться видеоматериалы с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также фотографии героев войны можно разместить в окнах своих домов. Видео можно загрузить на страницу телекомпании «Телекон».
Центральная городская библиотека провела «Библионочь», которая посвящалась 75-летию Победы. 6 мая сотрудники библиотек города приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Дети познакомились с художественными произведениями о ВОВ. Также к празднику библиотекари предложили жителям города публиковать статьи из электронной коллекции «Тагил военной поры». Для этого нужно выбрать любую статью из коллекции и записать ее в аудио- или видеоформате.
9 мая в 10:00 спектакль-концерт Нижнетагильского драматического театра «День Победы» откроет «Парад военных спектаклей» на портале «Культура Урала».
Администрация Нижнего Тагила тоже предлагает принять участие в акциях ко Дню Победы.
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До 9 мая остались считаные дни. В этом году у каждого из нас есть уникальный шанс принять участие в праздновании Дня Победы вместе со всей страной, поскольку большая часть мероприятий переместилась в онлайн. Даже если вы сейчас находитесь в далекой деревне или вообще за границей, даже если обычно на 9 мая вы не выходите в центр города — в этом году вместе с детьми и внуками вы можете присоединиться к одной из масштабных акций, приуроченных к 75-летию Победы, в пару кликов. ⠀ 🎖Бессмертный полк онлайн — обычно проходит по городам, а в этом году герои со всей страны встретятся в одном строю. Просто загрузите фотографию своего героя на сайте. ⠀ 🎖Мечты победителей — желающие помогают ветеранам Великой Отечественной войны исполнить их заветные желания, фото и видео публикуются в сети под хэштегами #МечтыПобедителей #75правилжизнипобедителей ⠀ 🎖Всероссийское исполнение песни «День Победы» — пройдет 9 мая в 19:00 сразу после минуты молчания. Выходите на балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и выкладывайте видео с акции с хэштегами #ЭтотДеньПобеды #МыВместе. ⠀ 🎖Поем двором — в рамках этой акции во дворах домов, где живут ветераны, вечером 9 мая пройдут концерты, в которых может принять участие каждый. ⠀ 🎖Всемирный марафон «Песни Великой Победы» — исполнение песен военных лент из разных точек земного шара; видео публикуются под хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may. ⠀ 🎖Паблик-арт «Победа. Одна на всех» — открытки на асфальте для ветеранов во дворах их домов. ⠀ 🎖 Окна_Победы — украсьте окна своего дома символами Великой Победы, чтобы их видели соседи и прохожие. ⠀ 🎖Сад памяти — посадите дерево в память о своем Герое и отметьте его на карте. ⠀ 🎖#МыВместе — станьте волонтером и доставляйте ветеранам не только продукты и лекарства, но и подарки и поздравления с Днем Победы. ⠀ 🎖#ГеоргиевскаяЛенточка — опубликуйте под этим хэштегом фотографию с георгиевской лентой и расскажите, почему для вас важен этот памятный знак. ⠀ 🎖#ПамятиГероев2020 — под этим хэштегом публикуются видео с рассказами о Героях войны и тружениках тыла. ⠀ 🔥 Все акции на сайте 9 мая.мывместе2020.рф
Публикация от Нижний Тагил (@tagil_official)
Кинотеатр «Красногвардеец» публикует трансляции документального проекта «Неизвестная война» советско-американского производства, вышедшего на киноэкраны в 1978 году. Фильм рассказывает об участии Советского Союза во Второй мировой войне и рассчитан на западного зрителя, для которого события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной войной».
8 мая с 10 до 22 часов пройдет бардовский онлайн-марафон «Пожелания друзьям», посвященный Дню Победы.