Как Нижний Тагил отметит День Победы в режиме самоизоляции

Новый молодежный театр подготовил проект «Актёры войны», который знакомит зрителей с воспоминаниями известных актеров, прошедших войну. Тагильчане уже могли познакомиться с фрагментами биографий Иннокентия Смоктуновского, Валентина Гафта, Зиновия Гердта, Владимира Этуша.

Видео Видео: Страница Нового молодежного театра во ВКонтакте

На сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила размещен ряд публикаций, которые посвящены памятникам войны и улицам, названным в честь героев Советского Союза.

Нижнетагильский театр кукол на странице во «ВКонтакте» проводит серию мастер-классов с поделками на тему Дня Победы. Также театр кукол совместно с детскими художественными студиями «Цветные сны», «Красная ворона» и художественными школами № 1, № 2 открыл интернет-выставку рисунков «Дети о Победе». Еще одним проектом театра кукол стали «Голоса Победы», в котором актеры читают стихи и художественные произведения о войне.

Видео Видео: Страница Театра кукол во ВКонтакте

Школы также не остаются в стороне от празднования Дня Победы. Так, лицей № 39 объявил конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», видео победителей разместят на странице лицея во «ВКонтакте». Школа № 100 рассказывает о героях войны на странице в соцсети и публикует видео дистанционного поэтического фестиваля.

Нижнетагильская филармония предлагает стать участниками викторины «Салют Победы». Музыканты играют фрагмент какого-либо произведения, связанного с праздником, а зрителям нужно его отгадать.

Видео Видео: Страница Нижнетагильской филармонии во ВКонтакте

В Нижнем Тагиле стартовала акция «Окна Победы». С 1 по 9 мая нужно украсить окна своих квартир и домов символами Великой Победы. Таким способом в городе создается праздничная атмосфера.

На сайте МАДОУ д/с «Детство» размещены видео ролики, в которых дошколята рассказывают о ветеранах в своей семье, читают стихи и поют песни о войне.

Городской дворец молодёжи также предложил отпраздновать 9 Мая онлайн. Здесь и танцевальный, и песенный флешмобы, стихи о войне, мастер-классы. Также тагильчанам предлагается поучаствовать во флешмобе «Память в наших сердцах», опубликовав на своих страницах в соцсетях слова благодарности тем, кто защищал Родину или работал в тылу. Еще можно опубликовать фотографии на предложенные темы.

16 мая в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев», которая также посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На виртуальных площадках сотрудники музеев подготовили целое разнообразие мероприятий: викторины, мастер-классы, концерты лекции и, конечно же, экскурсии.

9 мая традиционно пройдет акция «Бессмертный полк». В этом году она состоится в режиме онлайн. Все праздничные дни в телеэфире, социальных сетях и на светодиодном экране на Театральной площади будут транслироваться видеоматериалы с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Также фотографии героев войны можно разместить в окнах своих домов. Видео можно загрузить на страницу телекомпании «Телекон».

Центральная городская библиотека провела «Библионочь», которая посвящалась 75-летию Победы. 6 мая сотрудники библиотек города приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Дети познакомились с художественными произведениями о ВОВ. Также к празднику библиотекари предложили жителям города публиковать статьи из электронной коллекции «Тагил военной поры». Для этого нужно выбрать любую статью из коллекции и записать ее в аудио- или видеоформате.

9 мая в 10:00 спектакль-концерт Нижнетагильского драматического театра «День Победы» откроет «Парад военных спектаклей» на портале «Культура Урала».

Администрация Нижнего Тагила тоже предлагает принять участие в акциях ко Дню Победы.

Кинотеатр «Красногвардеец» публикует трансляции документального проекта «Неизвестная война» советско-американского производства, вышедшего на киноэкраны в 1978 году. Фильм рассказывает об участии Советского Союза во Второй мировой войне и рассчитан на западного зрителя, для которого события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной войной».