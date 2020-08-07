В Екатеринбурге на закрытии Венского фестиваля выступит группа The Hatters
Сегодня, 13:22Свободное времяФото: официальная группа The Hatters во "Вконтакте"
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На закрытии Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге 12 августа выступит группа The Hatters, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Музыканты являются участниками группы Little Big Family.
На закрытие фестиваля регистрация открылась сегодня в 12.00 на официальном сайте фестиваля.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на фестивале предусматривается всего 750 мест, вместо 1,5 тысяч.
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