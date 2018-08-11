Детский праздник «Киндерград» прошел в Нижнем Тагиле в День города

«Киндерград» проводится в День города уже несколько лет подряд и стал уже традиционным мероприятием для юных тагильчан.

В этом году праздник назывался «Настоящий день рождения» и был посвящен 100-летию библиотеки. В Театральном сквере работали 15 площадок, на которых были организованы различные развлечения для детей.

При входе на площадки детей и их родителей встречали Кот Леопольд и Сова, с которыми можно было сфотографироваться.

Для самых маленьких на празднике были организованы «Библио-ясли», где малыши могли построить паровоз из мягких кубиков. Проверить свою силу можно было в чемпионате по книгоборью, подняв связки книг, ловкость - метнув диск и бросив мяч в кольцо.

Для тех, кому по душе творчество, библиотекари предусмотрели площадки с различными мастерскими: лепка из соленого теста именинного торта, создание поздравительной открытки из цветного песка, цветка - из бумаги, которым потом можно было украсить большой торт.

Не обошлось и без интеллектуальных игра и заданий. Так, желающие могли посетить читальный зал под открытым небом, отгадать загадки, проверить свои знания пословиц, крылатых выражений, алфавита.

На каждой площадке детям выдавали «читайлики» - жетоны. Собрав нужное количество «читайликов», ребята могли получить сладкий приз.

Праздник всегда пользуется успехом у горожан. Людей много всегда. Дети с радостью собирают жетоны и с интересом выполняют задания на площадках. Сегодня к тому же повезло с погодой и людей по городу гуляет много. Мы всегда рады видеть наших маленьких читателей и их родителей на «Киндерграде», поделилась впечатлениями сотрудник библиотеки.