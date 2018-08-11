Театрград открылся в Нижнем Тагиле в День города
Сегодня, 20:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 августа в Нижнем Тагиле возле театра «Современник» открылся Театрград под открытым небом.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 августа, в день 296-летия Нижнего Тагила, в центре города открылся Театрград. Артисты Драматического театра и Театра кукол расскажут шесть добрых сказок жителям города. После представления зрителей ждет сказочный перепляс и концерт группы «Шляпу Сдул».
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
А на площадке за Театром драмы открыт Мастерград. Театральные мастера обучают здесь тому, как «оживить» куклу, сделать из бумаги гиацинт, рассказывают секреты изготовления мягкой игрушки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей