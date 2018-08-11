Театрград открылся в Нижнем Тагиле в День города

11 августа, в день 296-летия Нижнего Тагила, в центре города открылся Театрград. Артисты Драматического театра и Театра кукол расскажут шесть добрых сказок жителям города. После представления зрителей ждет сказочный перепляс и концерт группы «Шляпу Сдул».