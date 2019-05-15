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Лучшие свердловские деятели культуры удостоились губернаторской премии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Лучшие свердловские деятели культуры удостоились губернаторской премии

Вчера, 23:16Свободное времяФото: Владимир Мартьянов/ oblgazeta.ru
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