Лучшие свердловские деятели культуры удостоились губернаторской премии
В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в 2018 году, сообщает «Областная газета».
Среди творческих коллективов премию получили команды спектакля «Пахита» театра «Урал. Опера. Балет», «Дон Кихот» Екатеринбургского театра кукол и «Чайка» Свердловского театра драмы.
За значительный вклад в развитие культуры и искусства награду получила Любовь Ворожцова, которая годом ранее отметила 55-летие творческой деятельности и 50-летний юбилей сотрудничества с Екатеринбургским театром юного зрителя.
В номинации «Кино» премией отметили картину «Война Анны» Алексея Федорченко. Лучшим музыкантом жюри назвали джазмена, трубача, композитора, заслуженного артиста России Сергея Проня за авторскую концертную программу «Точка возврата».
Среди художников лауреатами стали Светлана Наймушина и Андрей Баландин, в литературе два автора - известный свердловский поэт Майя Никулина с поэтическим сборником «Кермек» и писатель Валентин Лукьянин с книгой «Урал»: журнал и судьбы».