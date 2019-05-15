Лучшие свердловские деятели культуры удостоились губернаторской премии

За значительный вклад в развитие культуры и искусства награду получила Любовь Ворожцова, которая годом ранее отметила 55-летие творческой деятельности и 50-летний юбилей сотрудничества с Екатеринбургским театром юного зрителя.

Среди художников лауреатами стали Светлана Наймушина и Андрей Баландин, в литературе два автора - известный свердловский поэт Майя Никулина с поэтическим сборником «Кермек» и писатель Валентин Лукьянин с книгой «Урал»: журнал и судьбы».