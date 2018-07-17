Дошкольники из Висима познакомились с творчеством и бытом Мамина-Сибиряка

Дошкольники из детского сада №18 побывали в доме-музее Мамина-Сибиряка, интерьеры которого были воссозданы по воспоминаниям писателя. Дети с интересом рассматривали предметы быта того времени, личные вещи родителей Дмитрия Наркисовича, познакомились с историей и панорамой родного посёлка.

В музейный комплекс также входит церковно-приходская школа, потому ребята ощутили себя в роли учеников прошлого, усевшись за парты и взяв в руки гусиные перья. Они узнали о школьных обычаях того времени и затем с интересом пересказывали увиденное и услышанное родителям, сообщает руководство детского сада №18.