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Дошкольники из Висима познакомились с творчеством и бытом Мамина-Сибиряка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дошкольники из Висима познакомились с творчеством и бытом Мамина-Сибиряка

Сегодня, 19:30Свободное время
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