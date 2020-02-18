Житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через компьютерную игру

Мужчина обратился к разработчикам игры и объяснил им ситуацию. Они пошли ему на встречу и разместили в игре надпись: «Фанни, будь моей женой». Девушка ответила согласием.

Таким способом я всего-навсего хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны. Так как действие последнего дополнения для Metro Exodus — Sam’s Story — разворачивается в постапокалиптическом Владивостоке, спустя больше 20 лет после третьей мировой,рассказал мужчина.