Житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через компьютерную игру
Сегодня, 14:22Свободное времяФото: Александр Сафронов/Е1
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Екатеринбуржец Александр Сафронов сделал своей девушке предложение в компьютерной игре Metro, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина обратился к разработчикам игры и объяснил им ситуацию. Они пошли ему на встречу и разместили в игре надпись: «Фанни, будь моей женой». Девушка ответила согласием.
Таким способом я всего-навсего хотел показать, что любовь куда сильнее ядерной войны. Так как действие последнего дополнения для Metro Exodus — Sam’s Story — разворачивается в постапокалиптическом Владивостоке, спустя больше 20 лет после третьей мировой,рассказал мужчина.
Разработчики обещали оставить надпись в игре навсегда.
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