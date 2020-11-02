«Малахитовая водичка»: река под Нижним Тагилом покрылась сине-зелеными водорослями

Напомним, проблема Черноисточинского пруда беспокоит тагильчан уже не первый год. В летнее время пруд цветет сине-зелеными водорослями. В 2019 году общественники зафиксировали массовый мор рыбы, который также объяснили появлением водорослей. Они уменьшают количество кислорода в воде. Решить проблему пруда власти планировали в 2023 году. На прошлой неделе был объявлен аукцион по поиску подрядчика на очистку донных отложений. Стоимость контракта составляет 443,4 миллиона рублей. Порядчик будет определен 12 ноября.