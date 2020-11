«Малахитовая водичка»: река под Нижним Тагилом покрылась сине-зелеными водорослями

Под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск река Исток покрылась сине-зеленой пеной. Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Некоторые пользователи отметили красоту происходящего, но не все это оценили. Даже видеть такое страшно! Надеюсь, никто не пьет эту «малахитовую» водичку. А где экологи? задала вопрос одна из подписчиц. Глава Черноисточинского поселка Геннадий Малков заявил, что виной тому сливы «Водоканала-НТ». Водоканал открыл плотину, все пошло по Истоку дальше. Там открывается плотина и пена из Черноисточинского пруда спускается по Истоку, рассказал Геннадий Малков. Напомним, проблема Черноисточинского пруда беспокоит тагильчан уже не первый год. В летнее время пруд цветет сине-зелеными водорослями. В 2019 году общественники зафиксировали массовый мор рыбы, который также объяснили появлением водорослей. Они уменьшают количество кислорода в воде. Решить проблему пруда власти планировали в 2023 году. На прошлой неделе был объявлен аукцион по поиску подрядчика на очистку донных отложений. Стоимость контракта составляет 443,4 миллиона рублей. Порядчик будет определен 12 ноября.

