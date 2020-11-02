«Малахитовая водичка»: река под Нижним Тагилом покрылась сине-зелеными водорослями

Некоторые пользователи отметили красоту происходящего, но не все это оценили.
Даже видеть такое страшно! Надеюсь, никто не пьет эту «малахитовую» водичку. А где экологи? задала вопрос одна из подписчиц.
Глава Черноисточинского поселка Геннадий Малков заявил, что виной тому сливы «Водоканала-НТ».
Водоканал открыл плотину, все пошло по Истоку дальше. Там открывается плотина и пена из Черноисточинского пруда спускается по Истоку, рассказал Геннадий Малков.
Напомним, проблема Черноисточинского пруда беспокоит тагильчан уже не первый год. В летнее время пруд цветет сине-зелеными водорослями. В 2019 году общественники зафиксировали массовый мор рыбы, который также объяснили появлением водорослей. Они уменьшают количество кислорода в воде. Решить проблему пруда власти планировали в 2023 году. На прошлой неделе был объявлен аукцион по поиску подрядчика на очистку донных отложений. Стоимость контракта составляет 443,4 миллиона рублей. Порядчик будет определен 12 ноября.