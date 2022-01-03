О симптоме «ковидные пальцы» у детей рассказали в Роспотребнадзоре

О симптоме «ковидные пальцы» у детей рассказали в Роспотребнадзоре
О симптоме «ковидные пальцы» у детей рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 11:51Здоровье и экологияФото: 1MI
О проявлении коронавируса у детей рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, не беря в расчет респираторные симптомы, также возможно появление «ковидных пальцев» — это осложнение, при котором пальцы выглядят обмороженными, пишет РИА Новости. Горелов рассказал, что также родители могут заметить нарушения работы желудочно-кишечного тракта. После коронавируса не исключается появление проблем с печенью, сердечно-сосудистой системой, почками и дыханием.

Отмечается, что, как правило, наиболее часто пневмонией болеют несовершеннолетние, старше семилетнего возраста. Также стоит следить за состоянием подростков. У них поражение легких может быть такое же, как и у взрослого человека.

Тяжелее всего болезнь переносят несовершеннолетние до года и дети, которые имеют соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.

Напомним, 24 ноября в России была зарегистрирована вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат сделан на основе «Спутника V» и имеет два компонента, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Сюжеты:
Коронавирус
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