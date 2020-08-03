Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила

Актуальная информация о выбросах в воздух Нижнего Тагила взята из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Данные в реестр предоставляют сами предприятия: ЕВРАЗ НТМК, УВЗ, УХП, ВГОК, «Планта». Количество выбросов регламентируется значением предельно допустимой концентрации химических элементов и их соединений в воздухе (ПДК), которая установлена Роспотребнадзором.

Мы взяли 213 веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями, выбрали среди них вещества 1, 2 и 3 класса опасности. Затем отсортировали вещества выбрасываемые в наибольшем объеме — не менее 12 кг в год. Таким образом получили 50 веществ. Среди них были выбраны 11 с наименьшим ПДК (чем меньше показатель, тем опаснее вещество, так как даже малейшее превышение концентрации может вызвать сильнейшие поражения органов и даже смерть). Теперь расскажем об этих 11 веществах подробнее.

Марганец и его соединения

Относится ко второму высокоопасному классу. В тагильский воздух за год попало 62,3 тонны данного вещества. Его разовая и среднесуточная ПДК составляет 0,1 мг на кубометр воздуха.

Марганец Фото: TagilCity.ru

Лидером по выбросу в атмосферу марганца является ЕВРАЗ — 25 тонн в год, ВГОК на втором месте — 19 тонн в год, УВЗ «снабжает» город марганцем в объеме 18,2 тонны в год. Этот химический элемент является неотъемлемой составляющей промышленной пыли. Избыточное накопление марганца в организме наносит вред центральной нервной системе. А именно: у человека появляется чувство утомляемости, сонливости, у него не хватает энергии, а также ухудшается памяти.

Тяжелые металлы вызывают рак, нарушение функций половой системы и дефекты у новорожденных,говорит врач ординатор, выпускник ОМГУ, Андрей Макаров.

Окись ванадия (диВанадий)

Относится к самому опасному первому классу. Тагильчане в год вдыхают 24,7 тонны диВанадия. Его суточное ПДК составляет 0,002 мг/м3. Так, например, достаточно 6,5 капель данного вещества, чтобы отравить гимнастов и зрителей в школьном спортивном зале стандартной величины 38×18 метров.

1 капля оксида ванадия - опасность Фото: TagilCity.ru

Пыль при вдыхании вызывает раздражение дыхательной системы, а при долгом контакте вызывает патологические изменения в организме, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями и имеющих патологии органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический бронхит),говорит врач Андрей Макаров.

Оксид ванадия Фото: TagilCity.ru

Гидроксибензол (Фенол)

Относится ко второму классу опасности. В тагильский воздух за год было выброшено 12,4 тонны ядовитого вещества. Его среднесуточная ПДК составляет 0,006 мг/м3. К примеру, человек вдыхает 12 кубометров воздуха в сутки. Достаточно 0,072 мг вещества, чтобы отравить одного тагильчанина, который будет в течение целого дня вдыхать пары фенола, а это всего четверть капли.

Фенол Фото: TagilCity.ru

Больше всех выбрасывает фенола ЕВРАЗ — 7,5 тонны в год, следом за ним идет УВЗ — 2,3 тонны в год, «Уралхимпласт» — 1,7 тонны в год. Является летучим веществом с характерным резким запахом. Пары его ядовиты. При попадании на кожу фенол вызывает болезненные ожоги. Даже четверть капли вещества способна разъесть кожу.

Дигидросульфид (Сероводород)

Имеет второй класс опасности. За год в воздух попало 73,35 тонны сероводорода. Его разовое ПДК очень низкое — 0,008 мг на кубометр, а это значит, что для отравления человеку достаточно всего одной капли сероводорода.

Сероводород Фото: TagilCity.ru

Больше всего «снабжает» воздух Нижнего Тагила сероводородом ЕВРАЗ — более 73 тонны в год, УХП — 160 килограмм в год, УВЗ — 100 килограмм в год.

Очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу,сказал Андрей Макаров.

Врач добавил, что при высокой концентрации сероводорода однократное вдыхание может вызывать мгновенную смерть.

Формальдегид

Относится ко второму классу опасности. За год в воздух Тагила попало 22,4 тонны формальдегида. Его разовое ПДК составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01 мг/м3.

Формальдегид Фото: TagilCity.ru

Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 килограмм в год.

Применяют формальдегид в основном при изготовлении пластмасс. Этот газ оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Оказывает сильное воздействие на нервную систему. Формальдегид занесен в список канцерогенных веществ. Однако, несмотря на это, не все представляют степень опасности этого вещества, так как практический вред доказан только на животных.

Канцерогенный эффект формальдегида для животных имеет высокую степень доказательства, а для человека — ограниченные доказательства,добавил врач Андрей Макаров.

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Имеет третий класс опасности. За год в воздух Нижнего Тагила его попадает 6,4 тысячи тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3.

Диоксид азота Фото: TagilCity.ru

Источниками выбросов стали ЕВРАЗ НТМК — 5,4 тысячи тонны в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (грипп), поражать легкие, вызывать бронхит и пневмонию,уточнил врач из Омска.

При длительном воздействии приводит к ослаблению иммунитета, то есть человек начинает чаще болеть и более подвержен инфекциям.

Диоксид железа

Относится к третьему классу опасности. За год его выброшено в воздух 2,3 тысячи тонн. Значение разового ПДК для оксида железа не установлено, среднесуточное ПДК составляет 0,04 мг/м3.

Диоксид железа Фото: TagilCity.ru

В воздух Тагила его больше всего выбрасывает ЕВРАЗ — 1,6 тысячи тонн в год, УВЗ — 687 тонн в год, «Планта» — 3,5 тонны год, ВГОК — 1,4 тонны в год, «Уралхимпласт» — 741 килограмм в год. При сгорании железного порошка в окружающую среду поступает дым оксида железа, который может вызвать патологические изменения функций легких и даже новообразования (онкология).

Идет выработка свободных радикалов, что может привести к сердечным приступам и инсультам. Кроме того, накапливание железа в печени провоцирует рак,сказал врач.

Углерод (Сажа)

Сажа Фото: TagilCity.ru

Относится к третьему классу опасности. За год в тагильский воздух ее попало 212 тонн. Разовое ПДК сажи составляет 0,15 мг/м3, среднесуточное — 0,05 мг/м3.

Сажу в воздух выбрасывают ЕВРАЗ — 169 тонн в год, УВЗ — 25 тонн в год, ВГОК — 17 тонн в год, «Уралхимпласт» — 48 килограмм в год, «Планта» — 23,5 килограмма в год.

Сажа образуется при горении в промышленных печах, выбрасывается вместе с продуктами горения в атмосферу в виде вредных дымов. Длительный контакт с сажей вызывает рак кожи, обостряются респираторные заболевания, истончается слизистая верхних дыхательных путей.

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70%

Вещество относится к третьему классу опасности, его суточное ПДК составляет всего 0,05 мг/м3. В год ЕВРАЗ выбрасывает 240 килограмм неорганической пыли, УВЗ — 45,74 тонны.

Неорганическая пыль Фото: TagilCity.ru

Я бы отнёс пыль к одному из самых опасных веществ, поскольку она менее специфична, и с ней контактирует как ребенок так и взрослый человек. Она сама по себе токсичная и вызывает раздражение дыхательных путей, слизистых оболочек, поражение глаз, помимо этого может переносить разносчики различных заболеваний, например туберкулёз. Вдыхание таких паров всю жизнь приводит к тяжелым заболеваниям дыхательной системы, в первую очередь. Возникают пневмобронхиты, пневмокониозы, силикозы — тяжёлые хронические заболевания,пояснил Андрей Макаров.

Бензол

Относится к высокоопасным веществам первого класса. Научно доказано, что длительное воздействие провоцирует онкологию. В течении года было выброшено 77,6 тонны бензола в атмосферу. Его разовое ПДК составляет 0,3 мг/м3, среднесуточное — 0,1 мг/м3.

Бензол Фото: TagilCity.ru

Единственным источником выброса бензола в Нижнем Тагиле являются предприятия ЕВРАЗа, так как бензол нужен в металлургической промышленности и перегонке угля.

При хроническом воздействии бензол накапливается в жировой ткани. В высоких концентрациях нейротоксичен, при хроническом воздействии может приводить в поражению костного мозга.

В настоящее время заболевания дыхательных путей в структуре профессиональных заболеваний рабочих занимают третье место. Такие заболевания могут снижать продолжительность жизни на 10-15 лет. К тому же все хронические заболевания часто являются предраковыми состояниями и в дальнейшем приводят к развитию онкологических заболеваний,сказал врач ординатор.

Диметилбензол (Ксилол)

Относится к третьему классу опасности. Его разовая ПДК составляет 0,2 мг/м3. В год со всех предприятий Нижнего Тагила выбрасывается 438 тонн вещества.

Ксилол Фото: TagilCity.ru

Ксилол опасный растворитель. Однако нанести вред человеку он способен лишь в большой концентрации: при промышленном выбросе или длительном контакте. Вызывает хроническое поражение кроветворных органов, действует как наркотик — вызывает зависимость, нарушает работу нервной системы, раздражает кожу, вызывает болезнь легких — способствует развитию астмы, негативно воздействует на слизистую оболочку глаза,поясняет медик.

Так же врач ординатор отметил, что ксилол вызывает острое отравление с быстрой потерей сознания и смертью уже через несколько часов.

Смертельная доза ксилола при приеме внутрь — менее 100 миллиграмм. Острое ингаляционное отравление с быстрой потерей сознания и смертью через пять часов наступает при вдыхании паров с концентрацией пять миллилитров на литр. При вдыхании способствует развитию бронхиальной астмы — хронического заболевания. Из частых проявлений — болезни кроветворной системы. Как обезопасить себя от ксилола — не греть пищу в пластмассовых контейнерах, внимательно читать инструкции при использовании красок, лаков и жить подальше от нефтеперерабатывающих заводов, химической промышленности,сказал врач.

Комплексное воздействие Каждое вещество по отдельности наносит вред организму на всю жизнь, подвергает человека динамичным разрушительным последствиям. В совокупности все химические вещества наносят комплексный вред. Мы рассматриваем каждое вещество по отдельности, и оно уже является опасным. Если рассматривать влияние этих веществ в комплексе, ведь в воздух выбрасывается почти вся таблица Менделеева, то негативный эффект усиливается в разы.

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Эколог Евгений Маленкин уточнил, что есть вещества, которые никогда не выводятся из организма человека. В таких случаях правильное питание, здоровый образ жизни не изменит ситуацию. Также, наверняка, у многих возникали споры из разряда «туча в небе или смог?».

Есть такие вещества, которые накапливаются в организме и либо выводятся с трудом, либо вообще не выводятся. И концентрация этих веществ может привести даже вплоть до летального исхода. Мы все с вами помним про лондонский смог — это такая трагическая ситуация, где много людей смог приняли за туман, добавил эколог Евгений Маленкин.

Общественник Олег Богачев вспоминает, как в 2015 году в Нижнем Тагиле на НТМК должны были остановить работу доменных печей, что является недопустимым для деятельности завода.

Это было в 2015 году, по-моему, штиль стоял, и доходило до того, что на предприятии просьба была доменные печи потушить, а это категорически делать нельзя, так как сразу же в негодность приходят, вспоминает общественник.

Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Получается, производство нельзя остановить ради здоровья людей?

Есть общий спектр влияний веществ. У нас в Челябинске работает телефон горячей линии «антисмог», где люди жалуются чаще всего на удушье, рассказывают, что в глазах как песок, люди говорят очень часто, глаза слезятся, насморк, общее раздражение слизистой. Самая распространенная жалоба — это конечно удушье. Даже люди скорую помощь вызывают. Те у кого астма или иные хронические заболевания верхних дыхательных путей, это, конечно, все обостряется, сказал эколог Евгений Маленкин.

Что делать? Евгений Маленкин говорит, что каждому гражданину, не обладающему познаниями в химии, необходимо быть в курсе того, чем он дышит и в каких дозировках. На улице при выбросах может помочь, хоть минимально, ставшая такой популярной из-за пандемии, медицинская маска:

Однозначно — маска. Вообще, если смог, нужно оставаться дома, влажная уборка, пить больше воды. Если совсем плохо, то это место желательно покинуть,рассказывает Евгений Маленкин.

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Но сложно представить, как мы можем покинуть город, если тут дом, тут работа. Благоприятная стабильная экологическая атмосфера в промышленном городе — не миф. Для этого необходим контроль надзорных ведомств, развивающийся институт общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Должна быть работа не только государственного инспектора Роспотребнадзора, либо иных контрольных надзорных ведомств, а также надо развивать институт общественных инспекторов по охране окружающей среды и заниматься общественным экологическим контролем. Для Тагила — это очень необходимое направление. Мне бы хотелось, чтобы в городе появились адекватные общественники, заявил эколог Евгений Маленкин.

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По мнению Маленкина, для того, чтобы знать, чем мы дышим и в каких концентрациях, нужны измерения.

Должны быть стационарные посты Росгидромета, Управления экологии. Нужно иметь эти данные, чтобы понимать, фиксируют ли эти посты нарушения предельно допустимых норм, концентрацию вредных веществ в атмосфере в воздухе. Если такие превышения есть, нужно бить тревогу и разбираться с какого предприятия идут нарушения!сказал он.

Специалист добавил, что на каждом промышленном предприятии должны быть контрольные точки, которые обнаруживают допустимую концентрацию вредных веществ.

У каждого предприятия есть контрольные точки. Само предприятие, которое относится к категории второго или первого класса опасности вредных веществ и имеет производства с опасными выбросами для жизни и здоровья, определяет санитарно-защитную зону и также выделяет контрольные точки. Но нужно смотреть еще розу ветров. И если на этой контрольной точке промышленного предприятия обнаруживаются превышения концентрации вредных веществ, тогда мы можем с большей вероятностью сказать о нарушении законодательства, соответственно должны быть санкции,добавил эколог.

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Так что же поможет избежать негативного влияния веществ с предприятий, если тагильчанин не в силе изменить место жительства? Витамины, активный образ жизни или переезд в другой город?

Может помочь здоровый образ жизни, правильное питание, физическая культура — это повысит резистентность организма к вредным веществам, но, конечно, не защитит от воздействия. Многие из перечисленных веществ встречаются на производстве, относятся к материалам химической промышленности, защититься от них можно только в специализированных респираторах и защитных масках. В городе же поможет только смена климата, свежий воздух и не на один вечер, а на семь-десять дней,говорит врач Андрей Макаров.

При этом, как оказалось, не все медики считают выбрасываемые в тагильский воздух вещества опасными. Медсестра «Центра профилактической медицины УХП» Арина Сургуладзе из Нижнего Тагила считает, что организма каждого уральца приспособлен к жизни в данном регионе, а последствия не столь страшны, как кажется.

Наш организм уже адаптирован к таким выбросам. У нас на Урале свои заболевания, в других областях будут свои. Наши бабушки и дедушки как минимум уже по генетике нас подготовили. К сожалению, нам ничего не сделать с нашей экологией. Заводы никуда не деть. Не будет одного вредного вещества — заменят другим более опасным,поделилась мнением медицинская сестра.

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