Рекультивация земель и реализация нацпроектов. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

Рекультивация земель и реализация нацпроектов. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Рекультивация земель и реализация нацпроектов. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:07Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле за минувшую неделю апробировали новую методику рекультивации земель, ЕВРАЗ НТМК не смог опротестовать штрафы, а каждый второй день в году тагильчан травят местные заводы. Об этих и других события читайте в экологических итогах на TagilCity.ru.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выяснила, как в Нижнем Тагиле ведется работа в рамках нацпроектов. Недавно городу в рамках программы «Чистый воздух» выделили еще 1,6 млрд рублей на новые трамваи, новую котельную и обновление пяти имеющихся. Также народной избраннице показали ход возведения и ремонта автодорог в Тагилстроевском районе, и начальной фазы очистки питьевого Черноисточинского пруда. Сопровождал депутата глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Делегация также приняла участие в рекультивации тагильских газонов.

МГУ, выбросы и тагильская почва соединились в проекте рекультивации земель на Гальянке. Именно там на разделительной полосе проезжей части посадили необычный газон. Способ посадки разработан совместно со специалистами МГУ — газоны удобряют специальным веществом, способным снизить отрицательное влияние тагильской экологии на почву и растения.

94 дня из 182 за последние полгода тагильчане были вынуждены дышать примесями с местных заводов — это каждый второй день. Для сравнения, в прошлом году нагрузка на легкие жителей Нижнего Тагила из-за выбросов возрастала только каждые три дня. Такой вывод редакция смогла сделать по результатам собственных замеров специальным прибором, а также по открытым данным постов УГМС с октября 2021 года по март 2022 года. Если раньше наш прибор замерял только пять веществ-загрязнителей — диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильную кислоту, то позднее в нем появились еще два датчика на парниковые газы — углекислый газ и озон.

Кстати, тагильчане по результатам таких замеров стали чаще жаловаться в Росприродназор. Однако в ведомстве считают, что подобные измерения могут проводить только специалисты с аккредитацией. Отметим, что у газоанализатора «Геолан-1П», который использует редакция TagilCity.ru, есть действующая поверка, а использовать его может любой человек после изучения инструкции. Парадокс в том, что большинство измерений нашим прибором подтверждают датчики на постах УГМС, и жалобы тагильчан основываются не только на наших замерах. За минувшую неделю, кстати, воздух в Нижнем Тагиле был чист - превышений ПДК вредных веществ не фиксировали ни мы, ни государственные станции.

А вот ЕВРАЗ НТМК попытался оспорить выписанные ему два штрафа за нарушение экологических норм и правил. Жалобы на постановления суда предприятие подало в феврале 2022 года. В итоге одно из постановлений Тагилстроевский райсуд оставил в силе. Сумма штрафа не оглашается, однако согласно нормам статьи наказание может быть выражено в денежном эквиваленте (от 20 до 100 тысяч рублей), либо выносится предупреждение.

В Рефтинском у полигона отходов не было санитарно-защитной зоны. Прокуратура обязала МУП ее установить, поскольку у объекта второй класс опасности. Возможно, вскоре надзорные ведомства бросят свой взор и на Нижний Тагил, где у промышленных предприятий до сих пор нет СЗЗ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология
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