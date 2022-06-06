Рекультивация земель и реализация нацпроектов. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшую неделю апробировали новую методику рекультивации земель, ЕВРАЗ НТМК не смог опротестовать штрафы, а каждый второй день в году тагильчан травят местные заводы. Об этих и других события читайте в экологических итогах на TagilCity.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter