Подписано соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Подписано соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
Подписано соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В рамках деловой программы международной выставки «ИННОПРОМ-2021» было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 185 тысяч тонн в Нижнем Тагиле.

Соглашение было подписано между Правительством Свердловской области, муниципальным образованием город Нижний Тагил, АО «Облкоммунэнерго» и ПАО «Сбербанк России», сообщает пресс-служба администрации города. В нем сформулированы основные направления и формы возможного сотрудничества сторон.

Объект построят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года. Проект будет соответствовать всем экологическим параметрам и нормам. В июле завершится государственная экологическая экспертиза комплекса и полигона. В Нижнем Тагиле появится современный мусоросортировочный завод и полигон, на который можно будет направлять на переработку больше твердых коммунальных отходов.

Напомним, на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле выделено 3,1 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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