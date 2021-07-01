3,1 млн выделено на проект по водоснабжению мусоросортировочного завода в Тагиле

Posted 1 июля 2021, 12:30
Published 1 июля 2021, 12:30
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Заказчиком выступает АО «Облкоммунэнерго». Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документации.
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания нужно окончить в течение 60 дней с момента заключения договора. После этого в течение 120 дней проектная документация должна пройти госэкспертизу. Затем подрядчик должен разработать рабочую документацию.
Согласно заданию на проектирование, нужно выполнить восемь скважин глубиной пять метров и отобрать восемь монолитов связных грунтов, провести анализ воды и другие работы. Проект канализационной сети должен предусмотреть железобетонные колодцы и полиэтиленовые трубы, при этом он должен быть с использованием энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Ориентировочная площадь топографической съемки составляет 6,2 гектара. Гарантийный срок на проектные работы составляет 60 месяцев. Предварительный срок строительства мусоросортировочного комплекса — с января по сентябрь 2022 года.
Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает АО «Интертехэлектро» из Москвы. Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, плановый срок эксплуатации — 25 лет.