3,1 млн выделено на проект по водоснабжению мусоросортировочного завода в Тагиле

Согласно заданию на проектирование, нужно выполнить восемь скважин глубиной пять метров и отобрать восемь монолитов связных грунтов, провести анализ воды и другие работы. Проект канализационной сети должен предусмотреть железобетонные колодцы и полиэтиленовые трубы, при этом он должен быть с использованием энергосберегающих и экологически чистых технологий.