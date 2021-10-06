Около 95% всех коек в стационарах для больных коронавирусом занято на Урале

Около 95% всех коек в стационарах для больных коронавирусом занято на Урале
Около 95% всех коек в стационарах для больных коронавирусом занято на Урале
Сегодня, 08:57Здоровье и экологияФото: 1МI
В резерве властей осталось 5% свободных коек в коронавирусных отделениях больниц и госпиталях УрФО. 95% мест уже занято. Обстановка с COVID-19 остается «напряженной».

Общее количество заболевших COVID-19 уральцев растет во всех регионах, в том числе с тяжелым течением болезни, сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Это связано с быстрым распространением коронавируса, и со снижением числа желающих привиться против вируса,рассказал Якушев на совещании с губернаторами регионов Урала.

Полпред привел также цифры по количеству уже привитых уральцев. В Свердловской области этот показатель равен 56%, в Тюменской около 81%, в Югре 72%, на Ямале 73%. В Курганской области оба компонента прививки поставили 60% населения, в Челябинской 52%. Все цифры приведены от планового количества вакцинации взрослых уральцев.

По словам полпреда, вакцины на Урале сейчас хватает, в городах и отдаленных районах регионов работают и выездные пункты вакцинации.

Напомним, роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения беременных, больных коронавирусом. В самом лечебном учреждении планово работает только отделение нейрохирургии, остальные койки отданы для заболевших COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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