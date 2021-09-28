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Число заболевших коронавирусом тагильчан превысило 10 тысяч человек

28 сентября 2021, 12:52
Фото: pixabay.com
10 049 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 79 новых случаев инфекции.

В Свердловской области за время пандемии коронавирус диагностирован у 137 881 пациента, из них 518 случаев выявлено за последние 24 часа. 707 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 427 лежит в реанимации и 325 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от COVID-19 скончалось 40 свердловчан, общее число летальных случаев — 6 026. С 27 по 28 сентября из больниц выписано 452 пациента, всего с начала пандемии выздоровело 127 078 человек, сообщает региональный оперштаб.

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#Заболеваемость#Свердловская область#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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