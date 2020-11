В Свердловской области за сутки выявили еще 282 случая заболевания коронавирусом

За сутки с 5 по 6 ноября в Свердловской области подтвердили еще 282 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

В Екатеринбурге было подтверждено 126 случаев. Остальные заболевшие являются жителями 27 населенных пунктов. В общей сложности с начала пандемии инфекция выявлена у 37 895 человек. По последним данным, 309 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 275 помещены в реанимацию, в том числе 170 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 1234 человек расценивается как средней тяжести. Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 287 пациентов. Всего вылечившихся насчитывается 30 001 человек. В России за сутки было подтверждено 25 582 случая заражения COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 1 733 440 человек. Из них 1 296 124 — выздоровели, еще 29 887 — скончались.

