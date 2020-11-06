В Свердловской области за сутки выявили еще 282 случая заболевания коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявили еще 282 случая заболевания коронавирусом

Сегодня, 13:15Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки с 5 по 6 ноября в Свердловской области подтвердили еще 282 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.

В Екатеринбурге было подтверждено 126 случаев. Остальные заболевшие являются жителями 27 населенных пунктов.

В общей сложности с начала пандемии инфекция выявлена у 37 895 человек.

По последним данным, 309 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 275 помещены в реанимацию, в том числе 170 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 1234 человек расценивается как средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 287 пациентов. Всего вылечившихся насчитывается 30 001 человек.

В России за сутки было подтверждено 25 582 случая заражения COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии насчитывается 1 733 440 человек. Из них 1 296 124 — выздоровели, еще 29 887 — скончались.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы