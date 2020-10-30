У 30% вернувшихся из-за границы тагильчан обнаружили коронавирус

В своем докладе специалист подчеркнул, что в городе ведутся работы с жителями, которые не выполнили постановление главного санитарного врача РФ о проведении обследования в трехдневный срок после пересечения границ России. Из 132 человек, сдавших тест на COVID-19, у 36 оказался положительный результат, что составляет почти 30%. Зараженные прибыли из Таджикистана, Турции и Испании.