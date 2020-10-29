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В лагерях Нижнего Тагила отменили осенние смены из-за коронавируса

29 октября 2020, 07:19
Фото: 1Mediainvest.ru
В детских лагерях Нижнего Тагила были отменены осенние смены. Об этом TagilCity.ru сообщили в городском Управлении образования.

По решению муниципального штаба по борьбе с коронавирусом лагерей не будет. Деньги за путевки родителям уже возвращаются, рассказали в Управлении образования.

Учреждения, которые отвечают за возврат средств сами связываются с родителями и оповещают об отмене смен в лагерях.

Напомним, в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области школьников отправили на каникулы досрочно, с 26 октября. Предполагалось, что они продлятся до 9 ноября (10 дней- прим. ред.), однако власти Свердловской области рекомендовали продлить их до 14 дней.

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#Детский лагерь#Лагерь#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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