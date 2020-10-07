Куйвашев обвинил свердловчан в росте заболеваемости COVID-19

Куйвашев обвинил свердловчан в росте заболеваемости COVID-19

Сегодня, 20:35Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Евгений Куйвашев высказался о свердловчанах, которые не соблюдают санитарно-эпидемические требования. Обращение губернатор опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Люди расслабились, появилась ложная уверенность в том, что самое трудное уже позади, что опасность миновала, пишет губернатор Свердловской области.

Куйвашев напомнил, что только за сегодняшний день в области зафиксировано 179 случаев заболевания коронавирусом, а суммарно в больницах находится 1900 зараженных, 146 из которых в тяжелом состоянии. Губернатор указал, что в силах горожан избежать негативного развития событий, к которому готова система здравоохранения.

Дополнительно Куйвашев поделился информацией о том, как будет поддерживаться экономика:

  • Поменяются правила распределения субсидий регионам на гранты для малого и среднего агробизнеса. У бизнеса будет возможность завершить текущие проекты и получить от них отдачу, поскольку сроки грантов продлеваются.
  • Граждане, зарегистрированные как самозанятые, имеют возможность получить поддержку. А именно: гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, получение заемных средств, льготная аренда бизнес-инкубаторов и ряд других мер.

По мнению губернатора, принятые меры помогут «существенно облегчить жизнь».

Напомним, в Свердловской области развернут 1757 коек для пациентов с коронавирусом. Для этого будут перепрофилированы десять медучреждений региона.

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