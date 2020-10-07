Куйвашев обвинил свердловчан в росте заболеваемости COVID-19

Куйвашев напомнил, что только за сегодняшний день в области зафиксировано 179 случаев заболевания коронавирусом, а суммарно в больницах находится 1900 зараженных, 146 из которых в тяжелом состоянии. Губернатор указал, что в силах горожан избежать негативного развития событий, к которому готова система здравоохранения.