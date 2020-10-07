Куйвашев обвинил свердловчан в росте заболеваемости COVID-19

Люди расслабились, появилась ложная уверенность в том, что самое трудное уже позади, что опасность миновала, пишет губернатор Свердловской области.
Куйвашев напомнил, что только за сегодняшний день в области зафиксировано 179 случаев заболевания коронавирусом, а суммарно в больницах находится 1900 зараженных, 146 из которых в тяжелом состоянии. Губернатор указал, что в силах горожан избежать негативного развития событий, к которому готова система здравоохранения.
Дополнительно Куйвашев поделился информацией о том, как будет поддерживаться экономика:
По мнению губернатора, принятые меры помогут «существенно облегчить жизнь».
Напомним, в Свердловской области развернут 1757 коек для пациентов с коронавирусом. Для этого будут перепрофилированы десять медучреждений региона.